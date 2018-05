Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies insbesondere auf einen wieder beschleunigten Trend im Immobilienbereich./tih/kro Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12DM80