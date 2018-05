Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,90 auf 3,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Martin Jungfleisch passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Telekomanbieter an. Er glaube weiterhin an steigenden Konkurrenzdruck durch Drillisch und bleibe bei seiner negativen Sicht auf die Aktie./tih/jha/ Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2018-05-08/13:17

ISIN: DE000A1J5RX9