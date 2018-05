Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 76,20 auf 71,34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der französischen Bank sei schwach gewesen, aber nicht so schlecht, um die Unternehmensziele für das Jahr 2020 in Frage zu stellen, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kurszielsenkung begründete er mit einer Anpassung der eigenen Berechnungsmethode./tih/tos Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2018-05-08/13:55

ISIN: FR0000131104