Liebe Trader,

Überraschend hat der Online-Modehändler im ersten Quartal einen Verlust durch hohe Wachstumsinvestitionen ausgewiesen und die Erwartungen der Analysten enttäuscht - beim Umsatz konnte das Berliner Unternehmen aber zulegen und stimmte Investoren positiv. Für den Vorstand schient nach dem Eintritt Amazons ins Modegeschäft nur das Wachstum zu zählen! Trotzdem präsentiert sich das Wertpapier seit Ende 2014 weiterhin auf Wachstumskurs und konnte seinen Wert mit einem Verlaufshoch bei 49,90 Euro zeitweise mehr als verdoppeln. An dieser Stelle verläuft jedoch eine mittelfristige Trendkanalbegrenzung, die zu Beginn dieses Jahres erfolglos versucht wurde zu überwinden. Das rief kurzfristig Bären wieder auf den Plan und drückte die Notierungen zurück auf 41,67 Euro abwärts. Aber erst mit dem heutigen Tag kehrte das Wertpapier von Zalando auf Jahressicht in die Gewinnzone zurück, hat aber mit dem Widerstandsbereich von 45,35 Euro derzeit zu kämpfen. Denn erst darüber dürften wieder weitere Käufer in das Papier einsteigen und für eine Fortsetzung der Erholung sorgen.

Long-Chance:

Realistische Chancen auf eine fortgesetzte Erholung in der Aktie von Zalando werden erst ab einem Niveau von 45,35 Euro zugesprochen. In diesem Fall könnte es anschließend weiter in Richtung 48,15 Euro bzw. an die Jahreshochs bei 49,90 Euro weiter rauf gehen. Ebenfalls überzeugte Investoren können dafür auf entsprechende Long-Papiere zurückgreifen und anhängig vom Hebel hierbei eine schöne Rendite erzielen. Abgesichert sollte eine Investition noch unterhalb der gestrigen Tagestiefs von mindestens 43,00 Euro. Ein Kursrutsch unter dieses Niveau birgt hingegen die Gefahr eines erneuten Tests der Jahrestiefs bei 41,67 Euro. Sollte sich das Wertpapier von Zalando schwächer präsentieren als vermutet, könnten darunter sogar die Novembertiefs bei 39,25 Euro angesteuert werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 45,35 Euro

Kursziel: 48,15 / 49,90 Euro

Stop: < 43,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,35 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Zalando SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 44,49 Euro; 13:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

