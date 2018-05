Berlin (ots) - Der Berliner Fernsehturm bietet erstmals ein Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft an. Alle Spiele der Fußball-WM werden gezeigt. WM-Fans können sowohl auf der Aussichtsetage auf 203 Meter, als auch im Dreh-Restaurant "Sphere" auf 207 Meter Höhe die Spiele mitverfolgen. Dafür werden im "Sphere" acht, auf der Aussichtsetage zwei Großbild-Fernseher installiert. Während des gesamten Zeitraums werden internationale Spezialitäten im Restaurant sowie Cocktails mit Bezug zum Gastland Russland an Berlins höchster Bar, der "Bar 203", auf der Aussichtsetage angeboten.



Um pünktlich zum Anpfiff im Turm zu sein, empfiehlt es sich, zu den gewünschten Spielen vorab auf der Website des Berliner Fernsehturms ein Restaurant-Ticket oder ein Fast View Ticket für die Aussichtsetage zu buchen. Auch das Aussichtsticket, das vor Ort an der Tageskasse erworben wird, ermöglicht den Zugang zum Public Viewing - hier kann es jedoch zu Wartezeiten kommen. Ab sofort sind im Souvenirshop des Berliner Fernsehturms Fußball-Fanartikel erhältlich.



Christina Aue, Geschäftsführerin des Berliner Fernsehturms, sagt: "Der Fußball ist schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen und reißt nicht nur Fußball-Fans mit. Es ist ein internationales Großereignis, das Menschen verbindet. Umso mehr freuen wir uns, Berliner und Gäste aus aller Welt nun auch im Fernsehturm das Public Viewing vom höchsten Punkt Berlins zu ermöglichen. Seit der Eröffnung des Fernsehturms waren wir für über 59 Millionen Menschen aus 90 Ländern ein zentraler Ort der Begegnung in Berlin. Daran möchten wir anknüpfen. Fans können bei uns daher nicht nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen, sondern alle Spiele des Turniers."



Details zu Preisen und Verfügbarkeiten unter: www.tv-turm.de



