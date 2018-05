Leverkusen - Bei der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F, NASDAQ Ticker-Symbol: BFRA) war zuletzt ein neuer Insiderdeal zu beobachten. Am 02.05.2018 hat Dr. Montserrat Foguet Roca (Senior Vice President, Regulatory Affairs and Production) ein Paket von rund 9.000 Biofrontera-Aktien zum Kurs von 3,81 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 34.290,00 EUR entspricht.

