Die Steinhoff-Aktie zeigt sich in dieser Woche erneut deutlich schwächer - heute geht es um rund 3% in den Keller auf ein neues Allzeit-Tief. Bereits am Freitag ging das Papier des angeschlagenen Möbelbauers mit einem kräftigen Abschlag von -6,0% aus dem Handel. Damit verlor Steinhoff auf Monatssicht -37,7%, und im Vergleich zum Mai 2017 brach der Kurs sogar um 97,2% ein....

