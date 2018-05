Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Stabilus nach den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) habe der Autozulieferer etwas schwächer als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe nach dem Bericht und dem angehobenen Ausblick nur moderate Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen./ck/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0129 2018-05-08/14:35

ISIN: LU1066226637