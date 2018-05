Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für FMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nach den gemischt ausgefallenen Quartalszahlen des Dialysespezialisten habe er seine Gewinnschätzung bis 2020 leicht gesenkt, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da er jedoch sein Bewertungsmodell um ein Quartal weiter in die Zukunft verlagert habe, bleibe das Kursziel bestehen. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor attraktiv./ck/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2018-05-08/14:42

ISIN: DE0005785802