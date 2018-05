Die Weatherford ESP, powered by Valiant, maximiert die Produktion

bei einer Vielzahl von Durchfluss-Anwendungen



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) gab eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding,

MoU) mit Valiant Artificial Lift Solutions bekannt, elektrische

Tauchpumpen (engl. electrical submersible pumps, ESPs) gemeinsam zu

vermarkten, zu vertreiben und zu warten.



Die Absichtserklärung wird die Vermarktung der Weatherford ESP,

powered by Valiant, beschleunigen. Optimiert für eine Vielzahl von

Durchfluss-Anwendungen, wurden die Pumpen für dauerhafte,

verlässliche und effiziente Produktivität in rauen, abrasiven,

korrosiven und anderweitig schwierigen Bohrloch-Umgebungen entworfen.



Die Absichtserklärung schafft für beide Unternehmen Gelegenheiten

für die Marktexpansion. Für Weatherford erweitert die ESP das

Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio des Unternehmens für alle

Arten der künstlichen Förderung und wird seine globale

Führungsposition im Bereich Produktionssysteme weiter stärken. Für

Valiant Artificial Lift Solutions wird das Bündnis die globale

Reichweite des Unternehmens bedeutend beschleunigen.



Beide Unternehmen werden ihre jeweiligen derzeitigen Märkte

beibehalten. Die Absichtserklärung beschreibt Zielmärkte für

Weatherford sowie gemeinsame Märkte, in denen beide Unternehmen

gemeinsam Geschäftsgelegenheiten verfolgen werden.



"Valiant bietet eine beeindruckende Kombination aus technischen

Fachkenntnissen und exzellentem Service", so Kyle Chapman, President

of Production bei Weatherford. "Dieses Bündnis ist gut mit unserer

Strategie vereinbar, Anteile in Schlüsselmärkten zu gewinnen und

stärkt unsere globale Marktführerschaft für

Life-of-Well-Produktionslösungen."



"Dieses Projekt bietet eine großartige Gelegenheit, unsere Dienste

auf die globale Produktionsgemeinschaft auszuweiten", so Gareth Ford,

Gründer, CEO und Präsident von Valiant Artificial Lift Solutions.

"Wir sind über die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sehr erfreut und

glauben, dass sie den Stakeholder-Wert für Valiant, Weatherford und

unsere gemeinsamen Kunden steigern wird."



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 28.700 Mitarbeiter in mehr als 90 Ländern. Es verfügt

über ein Netzwerk aus ca. 780 Standorten, darunter Produktions-,

Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com. Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Informationen zu Valiant



Valiant ist ein global tätiger, unabhängiger Anbieter von Lösungen

für die künstliche Förderung (Artificial Lift Solutions, ALS). Das

Unternehmen bietet Möglichkeiten für den gesamten Lebenszyklus, um

Asset Recovery zu maximieren. Gestützt von branchenführenden

Fachkenntnissen liefert das Produktportfolio des Unternehmens

innovative Lösungen zur Erhöhung und Beibehaltung einer verlässlichen

Produktion unter den schwierigsten Bedingungen Der weltweite

Hauptsitz von Valiant befindet sich in Oklahoma City, Oklahoma.

Weitere Informationen finden Sie unter www.valiant-als.com. Sie

können sich mit unserem Team auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/valiantals/) und Facebook

(https://www.facebook.com/ValiantALS/) verbinden.



Kontakt:

Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President &

Chief Financial

Officer,

Weatherford

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice President

- Investor

Relations,

Marketing &

Communications,

Weatherford

Mike Findley +1.405.606.7062

Vice President

Marketing,

Valiant

Artificial Lift

Solutions



