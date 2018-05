Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro nach Zahlen von 92 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Kunststoffhersteller habe erneut starke Quartalsergebnisse präsentiert, die über den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe Nachfrageüberhang beim Schaumstoff-Vorprodukt TDI dürfte sich aber in den nächsten Quartalen nach und nach abbauen, da mehr Anbieter die Kapazitäten erweiterten. Wegen der Unsicherheit über die TDI-Preisentwicklung habe er den fairen Wert der Aktie gekappt./ck/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144