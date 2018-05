Was nutzt die beste Story, wenn die Nachdenkarbeit dahinter einfach fehlt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hatte Ende 2017 ein Paradebeispiel dafür abgeliefert. Die Geschichte über den Augen-Scan allein ist gut. Der Mann der FAZ in Amman war in einem jordanischen Flüchtlingslager nahe der syrischen Grenze. Camp Za'atari beherbergt rund 80.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...