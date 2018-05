Lufthansa-Chef Carsten Spohr spannt die Aktionäre über die weiteren Wachstumspläne von Europas größter Airline auf die Folter. Am wichtigsten sei es im Moment, dass der junge Billigflieger Eurowings stabile Gewinne und höhere Renditen schaffe, sagte Spohr am Dienstag auf der Hauptversammlung in Frankfurt.

