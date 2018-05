Stuttgart (ots) - Laut aktueller "brand eins"-Studie gehört die ebp-consulting GmbH zum fünften Mal in Folge zu den besten Beratungshäusern in Deutschland. Bereits seit 2014, als die Auszeichnung das erste Mal von brand eins und Statista verliehen wurde, kann sich die ebp-consulting in den Bereichen "Auto & Zulieferer", "Transport, Verkehr und Logistik" sowie "Einkauf und SCM" zu den Besten Beratern Deutschlands zählen.



Die ebp-consulting GmbH ist eine international agierende Strategie- und Prozessberatung, deren Fokusthemen die Planung- und Optimierung sowie Umsetzungsbegleitung und Unterstützung im operativen Betrieb sind. Supply Chain Management (SCM), Inbound-, Intra- und Outboundlogistik, Fabriken für Fertigung und Montage, Produktionsmanagement, Beschaffungs- und Einkaufs-prozesse, Lager und Logistikzentren sowie Auswahl von Logistikhardware und IT-Systemen stehen im besonderen Fokus unserer umfassenden Consulting-Leistungen. Der Hauptsitz ist in Stuttgart, weitere Büros finden sich in München, Dortmund, Brüssel, Shanghai und Johannesburg.



2017 ist es der ebp-consulting gelungen, einen der größten Beratungsaufträge der Firmengeschichte zu gewinnen. Über mehrere Jahre wird die komplette Logistik in einem der größten Produktionswerke in Südafrika erweitert, nach Lean Production-Prinzipien neu geplant und umgesetzt. Im Zuge dessen wurde ein Joint Venture mit dem renommierten Beratungshaus AIH Pty Ltd gegründet.



Die ebp-consulting konnte ihre Aktivitäten in den Branchen Handel und Maschinenbau stark ausbauen und weitere, namenhafte Kunden gewinnen. Außerdem wurden neue Themen, wie beispielsweise Intralogistik 4.0 und Big Data Analytics weiterentwickelt und in mehreren Projekten erfolgreich umgesetzt. Wenn Sie mehr erfahren möchten, nutzen Sie die Möglichkeiten unserer neuen Webseite www.ebp-consulting.com und informieren sich über unsere Beratungsschwerpunkte.



