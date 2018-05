Die Finanzaufsicht ist zuletzt 2017 reformiert worden. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will sie aber weiter umbauen. Die neuerliche Reform stellte der Politiker heute im Finanzausschuss des Nationalrates für die Zeit nach der heimischen EU-Ratspräsidentschaft in Aussicht - also ab 2019.Für eine Stärkung der Aufsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...