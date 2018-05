Amazon will in diesem Jahr in Deutschland mehr als 2000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Jobs sollen in den nächsten sieben Monaten entstehen. Damit steigt die Anzahl der Mitarbeiter hierzulande bis zum Dezember auf 18.000 an. Viele neue Stellen sollen dabei durch den Ausbau des Berliner Standorts geschaffen werden. Hier will der weltgrößte Online-Händler und Anbieter von...

