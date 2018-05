Die NordLB hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns seien von Sonderfaktoren geprägt gewesen, die im Vergleich zum Vorjahresauftakt für ein gedämpftes Ergebnis gesorgt hätten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die eher schwachen Mietzuwächse dürften sich im Jahresverlauf noch steigern, wogegen sich die deutlich erhöhten Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung der Wohnungen in den nächsten Quartalen wieder normalisieren sollten./la/tih Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LEG1110