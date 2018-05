Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Post von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern habe im ersten Quartal ein gemischtes Bild abgegeben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wertete den Jahresstart daher als verhalten, wodurch das Erreichen der Ziele für 2018 nun anspruchsvoller geworden sei. Den niedrigeren fairen Wert begründete der Experte mit einer Anpassung an die Bewertung anderer Branchenunternehmen. Die übergeordneten langfristigen Treiber für seine Kaufempfehlung blieben aber intakt./tih/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0166 2018-05-08/16:34

ISIN: DE0005552004