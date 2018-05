Von Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Die Schweizer Großbank Credit Suisse kauft dem US-Finanzdienstleister Capital One Hypotheken im Wert von rund 17 Milliarden US-Dollar ab. Als Käufer der erst- und zweitrangigen Hypotheken agiert die Credit-Suisse-Tochter DLJ Mortgage Capital Inc, wie Capital One mitteilte. Die Transaktion soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

Die Capital One Financial Corp will ihr Hypothekengeschäft ganz beenden. Bereits im November hatte der US-Konzern angekündigt, keine Darlehen für Wohneigentum mehr anzubieten und dies mit der komplexen und wettbewerbsintensiven Natur des Geschäftes und dem Zinsumfeld begründet. Die Zinssätze für typische Hypotheken liegen deutlich unter dem Zinsniveau im Vorfeld der Finanzkrise.

