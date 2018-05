Liebe Trader,

Nachdem die Deutsche Post AG am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt hat, brachen die Notierungen massiv zusammen und haben sich mit einer deutlichen Kurslücke in Richtung der Märztiefs aufgemacht. Obwohl der Postzusteller im ersten Quartal beim Umsatz geschrumpft ist, hält der Bonner Konzern an seiner Jahresprognose weiter fest - das half aber trotzdem nichts. Insbesondere der schwache US-Dollar stellte sich als belastende Komponente heraus. Das operative Ergebnis (EBIT) legte im ersten Quartal aber um 2,3 Prozent auf 905 Mio. Euro zu, wie der Konzern heute früh mitteilte. Der Umsatz sank indes auf 14,7 Mrd. Euro. Das Unternehmen verfehlte damit die Erwartungen des Marktes deutlich, denn Analysten hatten mit einem EBIT von mindestens 960 Mio. Euro und einem Umsatz von 15,15 Mrd. Euro gerechnet. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, die Aktienkurs notiert zur Stunde um über sieben Prozent im Minus.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit Anfang 2016 offenbart in der Aktie der Deutschen Post eine Kursverdopplung. Hierbei gelang es von 19,54 Euro auf ein Verlaufshoch von 41,36 Euro bis Ende letzten Jahres anzusteigen. Dabei wurden die Kurssteigerungen sukzessive durch die hohen Erwartungen der Marktakteure getrieben. Doch der heutige Kursabschlag könnte sich gleichermaßen als absolute Überreaktion des Marktes herausstellen, wodurch das Papier in den nächsten Stunden wieder einen deutlichen Rebound erfahren könnte. Die zuletzt genannten Kursziele auf der Unterseite um 31,18 Euro wurden bislang aber trotzdem noch nicht abgearbeitet und stehen weiter auf die Agenda der Bären.

Short-Chance:

Mit dem heutigen Rückfall der Notierungen unter das Niveau von rund 36,00 Euro könnte das Papier der Deutschen Post nun weiter in Richtung der vorherigen Zielmarke von 32,95 und 31,18 Euro abwerten und erlaubt es spekulative Positionen über entsprechend stark gehebelte Short-Positionen aufzubauen. Abgesichert sollte jene Strategie aber noch oberhalb von 35,50 Euro. An den anvisierten Tiefs aber könnte der Wert wieder zur Oberseite abdrehen, wodurch sich diese Niveaus besonders für strategische Long-Positionen eignet. Für eine merkliche Aufhellung des bisherigen Chartbildes müsste die Aktie der Deutschen Post mindestens über das Niveau von 38,00 Euro zulegen, erst dann können Investoren über einen Angriff auf die Jahreshochs aus 2017 bei 41,36 Euro nachdenken. Übrigens würden frische Verlaufstiefs sehr gut in ein harmonisches Konsolidierungsmuster passen, dass seit den 2017'er Hochs bereits läuft.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Short-Order: 34,59 Euro

Kursziel: 32,95 / 31,18 Euro

Stop: > 35,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,41 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Post AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,59 Euro; 16:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.