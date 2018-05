- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 14. Juni 2018 in der Hauptverwaltung der MK-Kliniken AG, Sportallee 1, 22335 Hamburg um 08:30 Uhr statt.



U.a. Beschlussfasung über die Erhöhung des Grundkapitals mit Bezugsrecht 1:4 zum Bezugspreis von 2,66 EUR je Aktie, Dividendenvorschlag 0,20 EUR je Aktie, etc.