=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 1. Emittent: Wolford Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018) ________________________________________________________________________ |____Vorname____|___Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| |Elisabeth______|Wilhelm_____________|_____________________|_____________| |Manfred________|Wilhelm_____________|_____________________|_____________| |Astrid_________|Weinwurm-Wilhelm____|_____________________|_____________| |Birgit_________|Wilhelm_____________|_____________________|_____________| |Carina_________|Löcker______________|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: "WMP Familien-Privatstiftung" Sesam Privatstiftung "M.Erthal & Co." Beteiligungsgesellschaft m.b.H: 5. Datum der Schwellenberührung: 4.5.2018 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5 000 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 50,87 % | 0,00 % | 50,87 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ______________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte,| | | | | |die zu Aktien | | | | | |gehören________|_____________|_____________|___________________|______________| | |Anzahl der | |Prozentanteil der | | |ISIN_der_Aktien|Stimmrechte__|_____________|Stimmrechte________|______________| | |Direkt |Indirekt |Direkt |Indirekt | | |(§ 130 BörseG|(§ 133 BörseG|(§ 130 BörseG 2018)|(§ 133 BörseG | |_______________|2018)________|2018)________|___________________|2018)_________| |AT0000834007___|0____________|0____________|0,00_%_____________|0,00_%________| |Subsumme_A_____|0____________|_____________|0,00_%_____________|______________| _____________________________________________________________________________ |B 1: | | | | | |Finanzinstrumente| | | | | |/ sonstige | | | | | |Instrumente gem §| | | | | |131 Abs 1 Z 1 | | | | | |BörseG_2018______|____________|______________|_______________|_______________| | | | |Anzahl der | | |Art des | | |Stimmrechte die|Prozentanteil | |Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_________________|____________|______________|können_________|_______________| |_________________|____________|______________|_______________|_______________| |_________________|____________|Subsumme_B.1__|_______________|_______________| __________________________________________________________________________________ |B 2: | | | | | | |Finanzinstrumente| | | | | | |/ sonstige | | | | | | |Instrumente gem §| | | | | | |131 Abs 1 Z 2 | | | | | | |BörseG_2018______|____________|______________|__________|___________|_____________| |Art des | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|der | |_________________|____________|______________|Settlement|___________|Stimmrechte__| |_________________|____________|______________|__________|___________|_____________| | | | |Subsumme | | | |_________________|____________|______________|B.2_______|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| |___1___|Elisabeth_Wilhelm_______|____________|_____0,00_%|___________|__0,00_%| |___2___|Manfred_Wilhelm_________|____________|_____0,00_%|___________|__0,00_%| |___3___|Astrid_Weinwurm-Wilhelm_|____________|_____0,00_%|___________|__0,00_%| |___4___|Birgit_Wilhelm__________|____________|_____0,00_%|___________|__0,00_%| |___5___|Carina_Löcker___________|____________|_____0,00_%|___________|__0,00_%| | 6 |"WMP Familien- | 1 | 0,00 %| | 0,00 %| |_______|Privatstiftung"_________|____________|___________|___________|________| |___7___|Sesam_Privatstiftung____|_____1______|_____0,00_%|___________|__0,00_%| | |"M.Erthal & Co." | | | | | | 8 |Beteiligungsgesellschaft| 6 | 0,00 %| | 0,00 %| |_______|m.b.H.__________________|____________|___________|___________|________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Verkauf aller Aktien der Wolford Aktiengesellschaft an Fosun Industrial Holdings Limited; keine vorherige Meldung, da Gesamtzahl der Aktien in Familienhand unverändert seit Bestehen der Meldeverpflichtungen laut BörseG Rückfragehinweis: Wolford AG Maresa Hoffmann Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 1258 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 10:39 ET (14:39 GMT)