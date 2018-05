Am Abend gegen 20 Uhr will US Präsident Trump seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran bekannt geben. Er wird das vermutlich nicht direkt machen, sondern darüber unterrichten, ob die Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft gesetzt werden. Das wiederum wäre faktisch eine Kündigung des Vertrages. Signale der Entspannung kommen vom Chef der US Notenbank Jerome Powell. Er setzt auf Klarheit und Transparenz. So dass sich die Märkte rechtzeitig auf die neue Zinspolitik einstellen können. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am 09.05.2018 Mittwoch sehen sie im Video.