Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk nach Zahlen für das erste Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 435 dänischen Kronen belassen. Kleinere Änderungen an seinen Schätzungen hätten weder Folgen für das Anlagevotum noch für das Kursziel, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/edh Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0172 2018-05-08/17:39

ISIN: DK0060534915