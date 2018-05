ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Es habe Zurückhaltung geherrscht vor den Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran um 20 Uhr MESZ, hieß es. Sollte Trump das Abkommen aufkündigen, könnten sich die Spannungen mit den westlichen Unterzeichnern des Abkommens, aber auch mit den Handelspartnern China und Russland verstärken. Zudem könnten sich die Spannungen im Nahen Osten verschärfen.

Der SMI reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 8.945 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,81 (zuvor: 38,51) Millionen Aktien.

Mit einem Minus von 5,1 Prozent führte die Adecco-Aktie die Verliererliste im SMI mit Abstand an. Obwohl die Analysten jüngst bereits etwas vorsichtiger geworden waren, fiel das EBITDA von Adecco nach Aussage eines Analysten rund 6 Prozent unter der Markterwartung aus. Hier belasteten zum Teil strategische Investitionen, die in den kommenden Quartalen ertragswirksam werden sollten, um das Jahresziel zu erreichen.

Die Papiere von Lafargeholcim verloren 3,1 Prozent. Die Geschäftszahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hieß es bei Davy Research. Das Ergebnis sei durch eine schwache Entwicklung der Geschäfte in Afrika und Nahost beeinträchtigt worden, das EBITDA sei in dieser Region um 30 Prozent zurückgegangen.

Die Aktie der Credit Suisse schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent. Die Bank kauft dem US-Finanzdienstleister Capital One Hypotheken im Wert von rund 17 Milliarden US-Dollar ab. Das US-Unternehmen will das Hypothekengeschäft ganz beenden.

