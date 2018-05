Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Angst vor einer weiteren Verschärfung der Iran-Krise hat am Dienstag den Handel am deutschen Aktienmarkt gelähmt. Der DAX gab um 0,3 Prozent nach auf 12.912 Punkte. Die Aktie der Deutschen Post brach nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 7 Prozent ein.

"Die Anleger halten sich vornehm zurück", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Denn US-Präsident Donald Trump wollte am Abend um 20.00 Uhr MESZ entscheiden, ob die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen werden oder nicht. Die Entscheidung könnte für stärkere Bewegungen an den Ölmärkten sorgen, aber auch darüber hinaus.

Daneben konzentrierte sich der Markt auf die Berichtsperiode, die mit einer neuerlichen Flut an Geschäftsausweisen aufwartete.

Deutsche Post mit schwächerem Jahresauftakt

Mit Blick auf den Kurseinbruch der Deutschen Post verwiesen Händler auf schwache Geschäftszahlen. EBIT und freier Cashflow der Post seien im ersten Quartal nicht so gut ausgefallen wie erhofft, stellte Jefferies fest. Die EBIT-Entwicklung habe unter höheren Lohnkosten im Brief- und Paketgeschäft sowie einer 50-Millionen-Euro-Aufwendung in der Lieferkette gelitten. In der Schwäche des freien Cashflow spiegelten sich Arbeitskapital und Investitionen wider.

Beiersdorf stellten dagegen mit einem Plus von 2,8 Prozent den Gewinner im DAX. Das organische Umsatzplus von Beiersdorf im ersten Quartal wird positiv bewertet. Beide Segmente, sowohl die Sparte Consumer wie auch die Klebstoffsparte, lieferten. "Tesa ist mal wieder stark", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf das organische Wachstum von 8,5 Prozent.

Aus dem DAX hat zudem Munich Re ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Vergleichsweise schwach hat beim Rückversicherer das Anlageergebnis abgeschnitten. Die Schaden-Kosten-Quote ist mit 88,6 statt der erwarteten 92,9 gut ausgefallen. Wegen der geringen Großschadensbelastung erwartet Munich Re für das Gesamtjahr nun eine Quote von 97 Prozent. Für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach unten. Für wenig Bewegung sorgten die Geschäftszahlen von Eon. Der Kurs zog um 0,1 Prozent an.

Quartalszahlen bewegen stark - veröffentlichte und anstehende

Im deutschen MDAX fielen LEG Immobilien nach schwachen Geschäftszahlen um 2,6 Prozent. Baader Helvea machte im Zahlenwerk von Zalando zum ersten Quartal 2018 Licht und Schatten aus. Während das Umsatzwachstum gut ausgefallen sei, habe das Unternehmen einen kräftigen Gewinnrückgang verbucht. Nach dem Rücksetzer vom Wochenauftakt ging es für die Aktie um 3,3 Prozent nach oben.

SGL Carbon fielen auf neue Jahrestiefs. "Der Free Cashflow enttäuscht", sagte ein Händler. Zum Schluss verlor der Kurs 5,9 Prozent.

Delivery Hero gerieten vor den Quartalszahlen unter Druck. "Einige Marktteilnehmer sind offensichtlich sehr vorsichtig", sagte ein Marktteilnehmer. Nach der guten Performance der vergangenen Wochen hätten sie anscheinend Angst vor Rückschlagpotenzial. Das biete nun allerdings auch wieder Chancen. Der Kurs gab um 3,9 Prozent nach.

Nach den jüngsten Dekadenhochs wurden auch im TecDAX Gewinne mitgenommen. Unter Druck standen Cancom mit 4,5 Prozent Minus, nachdem Baader Helvea hier die Kaufempfehlung zurückgezogen hat.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 95,0 (Vortag: 65,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,59 (Vortag: 2,80) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.912,21 -0,28% -0,04% DAX-Future 12.920,00 -0,33% -0,09% XDAX 12.912,55 -0,18% +0,40% MDAX 26.789,21 +0,39% +2,25% TecDAX 2.745,49 -0,32% +8,56% SDAX 12.429,87 -0,80% +4,57% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,88 -38 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.