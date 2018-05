Erholungsrallye im DAX macht Pause, Zahlenflut voraus

Anstatt einen neuen Angriff auf die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke zu starten, nahmen DAX-Anleger am heutigen Dienstag erst einmal Gewinne mit.

Das war heute los. Der heutige Dienstaghandel verlief nicht so positiv wie an den vorangegangenen Handelstagen. Ein Grund waren Gewinnmitnahmen. Allerdings war auch eine gewisse Verunsicherung in Bezug auf die Iran-Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump zu spüren. Da half es nicht einmal, dass der Euro zur Freude vieler DAX-Anleger im Vergleich zum US-Dollar weiter an Wert verlor. Wie wichtig eine schwächere europäische Gemeinschaftswährung wäre, zeigt der Blick auf die jüngsten Quartalsberichte deutscher Unternehmen. In vielen Fällen werden negative Wechselkurseffekte, allen voran ein starker Euro, als Belastungsfaktoren angeführt.

Das waren die Tops & Flops. Mit einem zwischenzeitlichen Kurssprung von rund 3 Prozent konnte die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) der wenig berauschenden Marktstimmung heute im DAX besonders gut trotzen. Der Nivea-Hersteller konnte das Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatzsprung beginnen. Das Unternehmen steigerte in den ersten drei Monaten seine Erlöse organisch um 6,5?Prozent auf 1,8 Mrd. Euro. Die Jahresziele wurden bestätigt.

