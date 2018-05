-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------



08.05.2018



Dividendenbekanntmachung (AT0000613005)



In der am 4. Mai 2018 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der C-QUADRAT Investment AG wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in der Höhe von EUR 2,00 je Aktie (das sind EUR 8.726.400) auszuschütten.



Die Auszahlung der Dividende erfolgt - soweit keine steuerliche Ausnahme von der Einhaltung der Kapitalertragsteuer vorgesehen ist - abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5% ab 16. Mai 2018 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.



Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, Wien.



Der Handel Ex-Dividende 2018 erfolgt ab Mittwoch, dem 9. Mai 2018.



Wien, im Mai 2018 Der Vorstand







Rückfragehinweis: Mag. Andreas Wimmer Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 316 E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at www.c-quadrat.com



Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------



Emittent: C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat@investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.com ISIN: AT0000613005 Indizes: Börsen: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch