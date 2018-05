Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wartet am Dienstag mit Spannung auf die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Atom-Abkommen mit dem Iran. Im Vorfeld zeigen sich die Indizes mit leichten Abgaben. Trump will die Entscheidung um 20 Uhr MESZ bekannt geben. "Es scheint so, dass Trump einmal mehr der Hauptfaktor für das kurzfristige Marktsentiment sein wird", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Sollte der Präsident das Abkommen aufkündigen, könnten die Spannungen mit den westlichen Unterzeichnern des Abkommens, aber auch mit den Handelspartnern wie China oder Russland, zunehmen.

Die EU hat im Vorfeld der Entscheidung ihr Festhalten an dem Atom-Abkommen mit dem Iran noch einmal bekräftigt. Irans Präsident Hassan Ruhani hatte zuvor deutlich gemacht, dass Teheran auch im Falle eines US-Ausstiegs aus dem Abkommen daran festhalten könnte, sollten sich die Europäer weiterhin dem Abkommen verpflichtet fühlen.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,2 Prozent auf 24.305 Punkte. Auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben um jeweils 0,2 Prozent nach.

Ölpreise vor Iran-Aussagen deutlich unter Druck

Kräftig nach unten geht es mit den Ölpreisen. Am Vortag hatte der Preis für ein Barrel der US-Sorte noch erstmals seit 2014 die Marke von 70 Dollar übersprungen. Doch mit der Ankündigung von Trump, seine Iran-Entscheidung bereits am Dienstag bekannt zu geben traten die Ölpreise wieder den Rückzug an. Eigentlich hätte der US-Präsident mit seiner Entscheidung bis Samstag Zeit gehabt. Der Preis für ein Barrel WTI fällt um 2,3 Prozent auf 69,08 Dollar. Für Brent geht es um 1,7 Prozent auf 74,89 Dollar nach unten.

"Die USA könnten ihre Position zu dem Atom-Abkommen mit dem Iran komplett ändern, schließlich hat Trump dieses wiederholt als den 'schlechtesten Deal der Geschichte' bezeichnet", so Analyst Naeem Aslam von Think Markets.

Dollar zeigt weiter Stärke

Der Dollar ist gegenwärtig nicht zu bremsen. Nach dem zwischenzeitlichen Fall des Euro unter die Marke von 1,19 Dollar am Vortag rutscht die Gemeinschaftswährung nun erneut ab auf aktuell 1,1869 Dollar. Die Straffung der US-Geldpolitik stützt den Greenback ebenso wie die zuletzt starken Konjunkturdaten. Die anderen großen Zentralbanken machen aktuell noch kaum Anstalten, eine Zinswende einzuleiten.

Der Goldpreis steht mit dem starken Dollar leicht unter Druck. Die Feinunze verliert 0,2 Prozent auf 1.311 Dollar.

Mit den US-Anleihen geht es leicht nach unten. Hier werde mit Spannung auf die im weiteren Verlauf anstehende Auktion dreijähriger Staatsanleihen gewartet, heißt es. Auch die Erwartung steigender Zinsen drückt auf das Interesse für Anleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 3 Basispunkte auf 2,98 Prozent zu.

Quartalsberichte sorgen für Bewegung

Daneben stehen eine Reihe von Unternehmenszahlen im Blickpunkt. Der Kurs des Autovermieters Hertz Global Holdings fällt um knapp 15 Prozent. Der Verlust im ersten Quartal fiel mit 202 Millionen Dollar höher aus als erwartet. Der Umsatz übertraf aber die Analystenschätzungen, er legte um 8 Prozent zu auf 2,1 Milliarden Dollar.

Die Zillow-Aktie gibt um 1,7 Prozent nach. Der Immobiliendatenanbieter übertraf zwar in seinem ersten Quartal ergebnisseitig knapp die Erwartungen, enttäuschte jedoch mit dem Ausblick. Rambus verlieren nach der Zahlenvorlage des Chipherstellers 6,2 Prozent. Die Aktien des Internet-Einzelhändlers JD Com verlieren nach Quartalszahlen 4,0 Prozent.

21st Century Fox steigen um 0,7 Prozent. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Comcast verlieren 4,4 Prozent, die Disney-Aktie gibt 1,2 Prozent ab. Disney wird nach der Schlussglocke noch die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen.

Snap gewinnen 2,1 Prozent, nachdem der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit schwachen Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird. Derweil legen Tesla um 0,8 Prozent zu. Elon Musk hat seine Position als größter Anteilseigner bei dem Elektroautobauer weiter ausgebaut. Der Tesla-CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.305,11 -0,21 -52,21 -1,68 S&P-500 2.667,15 -0,21 -5,48 -0,24 Nasdaq-Comp. 7.252,77 -0,17 -12,45 5,06 Nasdaq-100 6.801,45 -0,30 -20,42 6,33 Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 1,2 2,50 131,1 5 Jahre 2,81 2,2 2,79 88,8 7 Jahre 2,93 3,0 2,90 68,3 10 Jahre 2,98 2,8 2,95 53,5 30 Jahre 3,14 1,9 3,12 7,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:55 Uhr Mo, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1869 -0,45% 1,1917 1,1926 -1,2% EUR/JPY 129,51 -0,41% 129,96 130,24 -4,3% EUR/CHF 1,1887 -0,57% 1,1955 1,1957 +1,5% EUR/GBP 0,8776 -0,18% 0,8792 1,1379 -1,3% USD/JPY 109,13 +0,03% 109,05 109,20 -3,1% GBP/USD 1,3525 -0,26% 1,3556 1,3570 +0,1% Bitcoin BTC/USD 9.193,35 -2,5% 9.363,19 9.356,15 -32,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,08 70,73 -2,3% -1,65 +15,0% Brent/ICE 74,89 76,17 -1,7% -1,28 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,78 1.312,89 -0,2% -2,11 +0,6% Silber (Spot) 16,41 16,48 -0,5% -0,08 -3,1% Platin (Spot) 911,45 912,50 -0,1% -1,05 -1,9% Kupfer-Future 3,03 3,06 -1,1% -0,03 -8,7% ===

