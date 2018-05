Zürich (ots) - Die Verschuldung des Stromkonzerns Alpiq ist

weitaus höher als in den offiziellen Zahlen ausgewiesen, schreibt die

«Handelszeitung». Dominik Meyer, Kreditanalyst bei der Bank Vontobel,

kommt zum Schluss: «Die effektive Nettoverschuldung dürfte per Ende

2017 auf voll kreditadjustierter Basis rund 3,6 Milliarden Franken

betragen.» 2,9 Milliarden Franken mehr, als Alpiq offiziell im

Geschäftsbericht ausgewiesen hat. Etwa, weil Kraftwerkbeteiligungen

nicht davon erfasst sind und weil Alpiq die zur freien Verfügung

stehende Liquidität und das Eigenkapital entsprechend auslegt.



Alpiq selbst betont auf Anfrage, man bilanziere nach den

internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS). Die Bewertungen der

Anlagen würden durch die externe Revisionsstelle jährlich auf ihre

Werthaltigkeit geprüft. Alleine die derzeit unverkäuflichen

AKW-Beteiligungen haben einen buchhalterischen Wert von 755 Millionen

Franken in der Alpiq-Bilanz.



