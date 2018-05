Zürich (ots) - Der Rechtsstreit zwischen Postfinance und der

Finanzmarktaufsicht Finma geht in die finale Runde. «Wir sind der

Auffassung, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil die

Sichtweise von Postfinance nicht angemessen gewürdigt hat, und werden

die Beschwerde deshalb vor Bundesgericht weiterziehen», sagt Sprecher

Johannes Möri in der «Handelszeitung».



Konkret hat die Finma im Sommer 2016 verfügt, dass Postfinance

unter bestimmten Umständen mindestens 270 Millionen Franken mehr

Eigenkapital benötigt. Und zwar für den Fall, dass die Zinsen rasch

anziehen würden, weil dann die Gefahr bestünde, dass

Postfinance-Kunden auf der Suche nach Rendite vermehrt Sichtgelder

abziehen könnten. Postfinance hat gegen diese Finma-Verfügung im

Herbst 2016 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht eingelegt und im

Frühjahr vor BVG verloren.



Man wehre sich nicht grundsätzlich gegen Zusatzkapital zur Deckung

erhöhter Risiken, betont Sprecher Möri: «Im konkreten Fall liegen

erhöhte Risiken jedoch nicht vor, die einen Kapitalzuschlag

rechtfertigen würden.» Vielmehr ist Postfinance davon überzeugt, dass

die Messung der Zinsrisiken mit den eigenen internen Modellen der

ökonomischen Realität deutlich besser Rechnung trage als die Messung

«gemäss dem starren Modell der Finma». Das Modell berge höhere

Zinsrisiken und führe zu Fehlsteuerungsanreizen.



Originaltext: Handelszeitung

