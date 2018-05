Zürich (ots) - Bei der Zürcher Laufschuhfirma On kommt es zu

Veränderungen an der Unternehmensspitze. Der Präsident Philippe Bubb

tritt ab. Für ihn übernimmt Co-Gründer Caspar Coppetti. Ausserdem

nimmt ein Vertreter der Private-Equity-Gesellschaft Stripes Group

Einsitz in den Verwaltungsrat. Die US-Firma ist seit Dezember 2017

der zweitgrösste Aktionär des Unternehmens.



On bestätigt entsprechende Recherchen der «Handelszeitung». Eine

Sprecherin sagt, der Wechsel im Präsidium sei «die logische

Konsequenz». Fragen zum neuen Aktionär bleiben unbeantwortet. Weder

On noch die Stripes Group wollen sich dazu äussern.



Die Stripes Group investiert fast ausschliesslich in US-Firmen. Im

Portfolio des Unternehmens gibt es nur zwei weitere Engagements

ausserhalb der Vereinigten Staaten: eines in Deutschland und eines in

Indien. Laut eigenen Angaben investiert die Stripes Group in der

Regel einen Betrag zwischen 10 und 150 Millionen Dollar.



Die Stripes Group stieg 2016 auch beim New Yorker

Big-Data-Spezialisten Flatiron Health ein. Das Unternehmen wurde vor

wenigen Wochen vom Basler Pharmakonzern Roche für rund 2 Milliarden

Franken gekauft.



