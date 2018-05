The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2018



ISIN



AU000000AWE9

CA1353061080

CA60743K3091

CA70325F1071

SE0006886750

SE0006886768

US36729W2026

US64128J1016

US88337K1043