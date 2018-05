"Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Trump kündigt Abkommen:

"Das Problem des internationalen Atomabkommens mit dem Iran lag von Anfang an nicht darin, was es regelt, sondern darin, was es nicht regelt. Wie glaubwürdig ist ein solches Abkommen, wenn der Iran trotzdem den Bau ballistischer, atomar bestückbarer Raketen vorantreiben darf? Was ist ein solches Abkommen wert, wenn es kein Wort zu der Destabilisierungspolitik der Iraner im gesamten Nahen Osten findet? Wohlbemerkt: Nicht Israel hat den Iran mit Auslöschung bedroht, sondern umgekehrt. Dass US-Präsident Donald Trump jetzt die Reißleine zieht, ist gefährlich, aber konsequent. Nachverhandlungen des Atomvertrages sind überfällig."/yyzz/DP/he

AXC0433 2018-05-08/22:15