FRANKFURT (Dow Jones)--In recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die mit Spannung erwartete Entscheidung der USA zum Iran-Atomprogramm habe letztlich kaum Auswirkungen auf den Handel gehabt. Die USA haben ihren Ausstieg aus dem Abkommen erklärt. Zudem wurden die ausgesetzten Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt. Die Umsätze seien "moderat" gewesen, so der Teilnehmer weiter. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.932 12.912 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 16:34 ET (20:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.