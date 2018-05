VIB Vermögen AG: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung VIB Vermögen AG: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2018 09.05.2018 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News VIB Konzern: Zwischenmitteilung Q1 2018 Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2018 - Umsatzerlöse steigen um 4,3 Prozent, bereinigtes EBT wächst überproportional um 9,9 Prozent - FFO (Funds from Operations) steigt um 10,4 Prozent - Leerstandquote bleibt bei historisch niedrigen 0,8 Prozent Neuburg/Donau, 9. Mai 2018 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 weiter fortgesetzt. Die Umsatzerlöse erhöhten sich in den ersten drei Monaten aufgrund der Neuinvestitionen, die in 2017 ins Portfolio übernommen wurden, um 4,3 Prozent auf 21,3 Millionen Euro (Vorjahr: 20,4 Millionen Euro). Aufgrund weiter sinkender Zinsaufwendungen konnte das um Bewertungseffekte und Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) überproportional um 9,9 Prozent auf 12,5 Millionen Euro zulegen (Vorjahr: 11,4 Millionen Euro). Der FFO, Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit, stieg um 10,4 Prozent auf 10,8 Millionen Euro (Vorjahr: 9,8 Millionen Euro). Je Aktie lag der FFO bei 0,39 Euro, nach 0,36 Euro im Vorjahr. Der NAV (Net Asset Value), der Wert aller Vermögensgegenstände nach Abzug der Schulden, legte im Vergleich zum Ende des Geschäftsjahres 2017 um 2,1 Prozent auf 523 Millionen Euro zu (31.12.2017: 513 Millionen Euro). Bezogen auf die zum Stichtag in Umlauf befindlichen Aktien lag der NAV bei 18,97 Euro, nach 18,58 Euro zum 31.12.2017. Mit Blick auf die operative Geschäftsentwicklung zahlt sich die Inhouse-Verwaltung der Immobilien weiter aus. Nachdem die Leerstandsquote zum Jahresende 2017 bei historisch niedrigen 0,8 Prozent lag, konnte auch zum Ende des ersten Quartals 2018 dieser hervorragende Wert bestätigt werden. Zudem konnte für eine Einzelhandelsimmobilie in Goch ein neuer Mietvertrag über eine vermietbare Fläche von ca. 2.100 Quadratmeter abgeschlossen werden. Das umfassend versicherte Objekt war im vergangenen Jahr bei einem Brand zerstört worden. Es wird nun unter Berücksichtigung neuerster Anforderungen und Standards bis zum Jahresende wieder aufgebaut. Die Mietvertragslaufzeit mit dem bisherigen Mieter konnte im Zuge des Neuaufbaus bis Ende 2029 verlängert werden. Auf Basis der Geschäftszahlen des ersten Quartals 2018 bestätigt die VIB Vermögen AG ihre im Geschäftsbericht 2017 abgegebene Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2018. Die vollständige Zwischenmitteilung des ersten Quartals 2018 sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation sind unter www.vib-ag.de abrufbar. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG (inkl. BBI Immobilien AG) Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683791 09.05.2018

ISIN DE0002457512

AXC0086 2018-05-09/07:30