Medienmitteilung

9. Mai 2018

Schindlers PORT-Technologie erstmals auf hoher See

Die «Carnival Horizon», das neuste Schiff der Carnival Cruise Line, wurde als erstes Schiff mit der PORT-Technologie von Schindler ausgerüstet.

Das Kreuzfahrtschiff ist mit 33 Aufzügen und 4 Fahrtreppen von Schindler ausgestattet, die von Spezialisten von Schindler Marine installiert wurden. Die 16 Personenaufzüge sind alle mit der bahnbrechenden PORT-Technologie von Schindler ausgestattet, die den laufenden Betrieb verbessert und einen reibungslosen und effizienten Ein- und Ausschiffungsvorgang für bis zu 4'500 Passagiere ermöglicht.

PORT-Technologie an Bord

Die PORT-Technologie ist ein hochentwickeltes Aufzugssteuerungs- und Zugangssystem, das auf einer Schindler-Innovation basiert: Die Aufzüge wissen, wohin die Fahrgäste wollen, bevor sie die Kabine betreten. Die Passagiere wählen ihr Ziel über ein Touchpad in der Lobby und werden dann zu dem Aufzug geleitet, der sie am schnellsten zu ihrem gewünschten Deck bringt. Das Ergebnis: weniger Stopps, kürzere Fahrzeiten und ein niedriger Energieverbrauch. Die PORT-Technologie ermöglicht so eine Zeitersparnis von bis zu 40% beim Ein- und Aussteigen der Passagiere.

«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere innovativen Mobilitätslösungen in dieses wegweisende Projekt einbringen durften - ebenso wie auf unsere langfristige Partnerschaft mit der Carnival Cruise Line und Fincantieri», sagt Fabio Lavezzi, Direktor von Schindler Marine.

Die «Carnival Horizon» wurde erst kürzlich von der Werft Fincantieri in Italien ausgeliefert und startet nun zu ihrer ersten Transatlantiküberquerung. Am 23. Mai 2018 wird das Kreuzfahrtschiff in New York anlegen.

