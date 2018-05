FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.084 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.800 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.522 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.253 EUR

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.009 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.025 EUR

EKQ XFRA SG1B09007736 ELEC + ELTEK INTL SD-,80 0.067 EUR

IVSB XFRA SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25 0.765 EUR

IVSA XFRA SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25 0.765 EUR

HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 0.468 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.263 EUR

IU2 XFRA NO0010208051 YARA INTERNATIONAL NK1,70 0.676 EUR

O7F1 XFRA NO0003399917 ODFJELL SE B NK 2,5 0.156 EUR

O7F XFRA NO0003399909 ODFJELL SE A NK 2,5 0.156 EUR

4FY XFRA MXP370641013 GRUP.FINANCIERO INBURSA 0 0.021 EUR

3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.017 EUR

ZWS XFRA LT0000123911 TELIA LIETUVA EO -,29 0.070 EUR

SMS2 XFRA ID1000106800 SEMEN INDON.(PERS.)RP 100 0.008 EUR

OPQ XFRA HK0018000155 ORIENTAL PRESS GRP 0.027 EUR

M6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.780 EUR

TTK XFRA DE0007446007 TAKKT AG O.N. 0.550 EUR

RHM XFRA DE0007030009 RHEINMETALL AG 1.700 EUR

FPE3 XFRA DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0.910 EUR

FPE XFRA DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. 0.900 EUR

PGN XFRA DE0005558696 PARAGON AG 0.250 EUR

DAM XFRA DE0005498901 DATA MODUL AG O.N. 1.500 EUR

EVD XFRA DE0005470306 CTS EVENTIM KGAA 0.590 EUR

OBS XFRA DE0005228779 ORBIS AG O.N. 0.140 EUR

EBK XFRA DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 0.500 EUR

DEX XFRA DE0005146807 DELTICOM AG NA O.N. 0.100 EUR

HUP1 XFRA CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL H YC 1 0.009 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.255 EUR

SLL XFRA AT0000946652 SCHOELLER-BLECKMANN OILF. 0.500 EUR

C8I XFRA AT0000613005 C-QUADRAT INVESTM.AG EO 1 2.000 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EUR