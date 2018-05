FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.185 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.312 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.148 EUR

SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.064 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

HEIU XFRA US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.395 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.084 EUR

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.629 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.156 EUR

AD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.269 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.067 EUR