FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VNA XFRA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.

BSU XFRA US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25

DU9 XFRA IM00B1XH2B90 DRAGON-UKRAINIAN LS 1

CTAA XFRA GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

CENB XFRA GB00B033F229 CENTRICA LS-,061728395

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

PVR XFRA GB0003049409 PATAGONIA GOLD PLC LS-,01

MUM XFRA DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.

SEQ2 XFRA US8616424037 STONE EN. CORP. DL-,01

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065