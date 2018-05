OHB SE: 3-Monats-Zwischenbericht 2018: Gesamtleistung steigt auf EUR 190 Mio. (+15%), EBITDA steigt auf EUR 14,2 Mio. (+12%), EBIT steigt auf EUR 10,2 Mio. (+9%), Jahresausblick für 2018 bestätigt DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung OHB SE: 3-Monats-Zwischenbericht 2018: Gesamtleistung steigt auf EUR 190 Mio. (+15%), EBITDA steigt auf EUR 14,2 Mio. (+12%), EBIT steigt auf EUR 10,2 Mio. (+9%), Jahresausblick für 2018 bestätigt 09.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bremen, 9. Mai 2018. Die Gesamtleistung des OHB-Konzerns (Prime Standard, ISIN: DE0005936124) betrug nach drei Monaten EUR 189,7 Mio., ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15% (Vorjahr: EUR 165,3 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) legte auf EUR 14,2 Mio. zu (Vorjahr: EUR 12,7 Mio.). Die erzielte operative EBITDA-Marge behauptete sich nach drei Monaten 2018 mit 7,5% nahezu auf dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums von 7,7%. Trotz der höheren Abschreibungen von EUR 4,0 Mio. im laufenden Geschäftsjahr nach EUR 3,3 Mio. im Vorjahr, steigt das EBIT auf EUR 10,2 Mio. nach EUR 9,4 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge gab leicht nach auf 5,4% nach 5,7% im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg nach den ersten drei Monaten 2018 um knapp 8% auf EUR 9,4 Mio. (Vorjahreswert: EUR 8,7 Mio.). Höhere Einkommen- und Ertragsteuern in Höhe von EUR 3,0 Mio. (Vorjahr: EUR 2,7 Mio.) im Berichtszeitraum 2018 resultierten dennoch in einem um 5% verbesserten Konzernperiodenergebnis in Höhe von EUR 6,4 Mio. (Vorjahr: EUR 6,1 Mio.). Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs Space Systems übertraf mit EUR 147,1 Mio. den Wert der ersten drei Monate des vorherigen Jahres in Höhe von EUR 113,8 Mio. Die erhöhte Gesamtleistung resultierte in einem ebenfalls höheren operativen Ergebnis (EBITDA) von EUR 9,9 Mio. (Vorjahr: 8,6 Mio.). Das EBIT des Segments lag trotz deutlich höherer Abschreibungen mit EUR 7,2 Mio. über dem Wert des Vorjahrs von EUR 6,6 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung gab leicht nach und erreichte 4,9% (Vorjahreswert: 5,8%). Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs Aerospace + Industrial Products erreichte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs 2018 EUR 44,0 Mio. (Vorjahr: EUR 55,2 Mio.), ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 20%. Die um rund 37% reduzierten Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen im Berichtszeitraum betrugen EUR 18,3 Mio. nach EUR 29,1 Mio. im Vorjahr. Daraus resultierte ein operatives Ergebnis (EBITDA) leicht über Vorjahr in Höhe von EUR 4,4 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.). Das konstante EBIT des Segments in Höhe von EUR 3,0 Mio. resultierte in einer gestiegenen EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung von 6,9% nach 5,4% im Vorjahr. Der feste Auftragsbestand des OHB-Konzerns lag nach drei Monaten des Geschäftsjahrs 2018 bei EUR 2.397 Mio. nach EUR 1.523 Mio. im Vorjahres-zeitraum. Davon entfallen mit EUR 1.916 Mio. rund 80% auf die OHB System AG. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Finanzmittelbestand (ohne Wertpapiere) mit EUR 50,2 Mio. unter dem Niveau zum Ende des Vorjahreszeitraums (EUR 56,1 Mio.). Zum Stichtag 31. März 2018 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 729,5 Mio. um gut 1% über dem Niveau des 31. Dezember 2017 (EUR 719,7 Mio.). Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2018 eine konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns von EUR 1.000 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen 2018 EUR 65 Mio., respektive EUR 47 Mio. erreichen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und des positiven Ausblicks für das aktuelle Geschäftsjahr geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Ergebniskennzahlen im Überblick TEUR +/- 3M 3M / 2017 3M / 2018 2018 / 2017 Umsatz 147.006 177.934 + 21,0 % Gesamtleistung 165.319 189.713 + 14,8 % EBITDA 12.727 14.242 + 11,9 % EBIT 9.416 10.220 + 8,5 % EBT 8.708 9.365 + 7,5 % Konzernperiodenüberschuss 6.050 6.359 + 5,1 % Ergebnis pro Aktie in EUR 0,31 0,34 + 9,6 % Finanzmittelbestand inkl. Den 3-Monats-Bericht 2018 und weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.ohb.de Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-720 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de Corporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de 09.05.2018 Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Karl-Ferdinand-Braun-Str. 8 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683981 09.05.2018

