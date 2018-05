PVA TePla AG: Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 31. März 2018 DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung PVA TePla AG: Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 31. März 2018 09.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PVA TePla: Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 31. März 2018 - Auftragseingang nahezu verdoppelt - Auftragsbestand verdreifacht - Deutliche Verbesserung der Bruttomarge und des operativen Ergebnisses Das erste Quartal zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, die gesteckten Ziele des laufenden Geschäftsjahrs zu erreichen. Der Auftragseingang hat sich auch im ersten Quartal für die PVA TePla-Gruppe weiter sehr gut entwickelt und gegenüber der Vorjahresperiode nahezu verdoppelt. Der Umsatz lag in Vorbereitung auf die Produktionssteigerung im Geschäftsbereich Semiconductor Systems unter Vorjahr. Dennoch konnten wir die Brutto-Margen deutlich verbessern. Auftragseingang und -bestand Auch im ersten Quartal 2018 verlief der Auftragseingang für die PVA TePla-Gruppe sehr erfreulich. Mit 39,0 Mio. EUR hat sich der Auftragseingang gegenüber der Vorjahresperiode mit 21,0 Mio. EUR nahezu verdoppelt. Der Geschäftsbereich Semiconductor Systems hat mit 28,8 Mio. EUR (VJ: 15 Mio. EUR) den größten Anteil am Auftragseingang. Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Industrial Systems lag im ersten Quartal2018 mit 10,2 Mio. EUR ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau mit 6,0 Mio. EUR. Die Book-to-Bill-Ratio beträgt 2,0 (VJ: 0,9). Umsatz und Ergebnis Die PVA TePla - Gruppe, Wettenberg, Produzentin von Anlagen zur Herstellung von industriell genutzten Kristallen, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Plasmaanlagen und Systemen zur zerstörungsfreien Qualitätsinspektion, erzielte im ersten Quartal 2018 einen Konzernumsatz von 19,1 Mio. EUR (31. März 2017 [VJ]: 23,3 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang lag an den umfangreichen Fertigungsvorbereitungen für erhaltene Großaufträge, die ab dem vierten Quartal 2018 und insbesondere in 2019 und 2020 umsatzwirksam werden. Das EBITDA betrug 1,2 Mio. EUR (VJ: 1,1 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag bei 6,4% (VJ: 4,9%). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich wie in der Vorjahresperiode auf 0,6 Mio. EUR. Die EBIT-Marge lag bei 3,3% (VJ: 2,5%). Eigenkapital und Bilanzsumme Das Eigenkapital mit 44,9 Mio. EUR sowie die Bilanzsumme mit 119,0 Mio. EUR sind gegenüber dem 31. Dezember 2017 fast unverändert geblieben. Liquidität Die Liquiditätssituation der PVA TePla-Gruppe ist mit 19,0 Mio. EUR weiterhin sehr positiv. Die Nettofinanzposition (Überschuss der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten über die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) betrug zum 31. März 2018 +15,8 Mio. EUR (31. März 2017: -3,0 Mio. EUR). Zusätzlich sind in den sonstigen kurzfristigen Forderungen 6,0 Mio. EUR enthalten, die gemäß IFRS nicht als Zahlungsmitteläquivalente gezeigt werden dürfen. Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Der Vorstand der PVA TePla AG bestätigt die bisherige Prognose zum Geschäftsverlauf 2018 und erwartet somit einen Konzernumsatz und ein Betriebsergebnis (EBITDA) in den Größenordnungen 94 resp. 11 Mio. EUR. Die Zwischenmitteilung kann ab heute auf der Unternehmens-Internetseite www.pvatepla.com heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Tel.: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com www.pvatepla.com 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683873 09.05.2018

ISIN DE0007461006

AXC0102 2018-05-09/07:59