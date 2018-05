VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2018: Deutlich positive Geschäftsentwicklung, Ergebnisausblick erhöht DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2018: Deutlich positive Geschäftsentwicklung, Ergebnisausblick erhöht 09.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. In einem sich verbessernden energiewirtschaftlichen Umfeld konnte VERBUND im Quartal 1/2018 die Ertrags- und Finanzkennzahlen deutlich verbessern. Die Verbesserung ist Resultat der eingeschlagenen strategischen Ausrichtung des Konzerns, mit dem Fokus auf CO2 freie erneuerbare Stromerzeugung, die Vermarktung flexibler Stromprodukte, das regulierte stabile Hochspannungsnetz und auf innovative Dienstleistungen für Industrie- und Endkunden. Diverse Effizienzsteigerungsprogramme mit dem Fokus auf Free Cashflow und Entschuldung unterstützten diese positive Entwicklung maßgeblich. Das EBITDA verbesserte sich im Quartal 1/2018 um 18,7 % auf 270,0 Mio. EUR, das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 33,1 % auf 188,1 Mio. EUR und das Konzernergebnis konnte deutlich, um 30,1 % auf 121,6 Mio. EUR gesteigert werden. Positiv wirkte die Wasserführung der Flüsse, die mit einem Erzeugungskoeffizienten von 1,17, um 17 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt und um 25 Prozentpunkte über dem Niveau des Quartals 1/2017 lag. Auch die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke konnte deutlich gesteigert werden. Die Erzeugung aus Wasserkraft stieg dadurch um beachtliche 1.598 GWh oder 28,6%. Positiv wirkten darüber hinaus ein höherer Ergebnisbeitrag aus dem Segment Netz, vor allem aufgrund des gesunkenen Aufwandes für die Beschaffung für Engpassmanagementleistungen sowie die Erfolge aus den Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogrammen der letzten Jahre. Die Erlöse aus Flexibilitätsprodukten gingen hingegen, wie erwartet, zurück, da das Quartal 1/2017 außerordentlich positiv im Bereich der Flexibilitätsprodukte war. Eine deutliche Verbesserung zeigten auch alle anderen Finanzkennzahlen im Konzern. Der Operative Cashflow stieg um 94,6 % auf 298,5 Mio. EUR, der Free Cashflow vor Dividende um 154,6 % auf 240,9 Mio. EUR. Dadurch konnte die Nettoverschuldung um 17,3 % auf 2.589,4 Mio. EUR reduziert werden. Die EBITDA Marge verbesserte sich von 28,1 % auf 36,1 %. Ergebnisausblick für 2018 erhöht Aufgrund der guten Wasserführung im Quartal 1/2018 erhöht VERBUND seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2018. Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft in den Quartalen 2-4/2018 wird für das Geschäftsjahr 2018 ein EBITDA von rund 870 Mio. EUR und ein Konzernergebnis von rund 320 Mio. EUR erwartet. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2018 eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 45 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis. Kennzahlen Einheit Q1/2017 Q1/2018 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 810,2 748,4 -7,6 % EBITDA Mio. EUR 227,5 270,0 18,7 % Operatives Ergebnis Mio. EUR 141,3 188,1 33,1 % Konzernergebnis Mio. EUR 93,5 121,6 30,1 % Ergebnis je Aktie EUR 0,27 0,35 30,1 % EBIT-Marge % 17,4 25,1 - EBITDA-Marge % 28,1 36,1 - Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 153,4 298,5 94,6 % Free Cashflow vor Dividende Mio. EUR 94,6 240,9 154,6 % Nettoverschuldungsgrad % 55,0 44,1 - Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1/2018 finden Sie auf www.verbund.com > Investor Relations > Aktuelles Finanzergebnis. Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor-relations@verbund.com 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684059 09.05.2018

