FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SPI ENERGY CO. LTD NEW 7XSN KYG8651P2018
AB/FROM ONWARDS 09.05.2018 08:01 CET
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SPI ENERGY CO. LTD NEW 7XSN KYG8651P2018
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