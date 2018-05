Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt 09.05.2018 / 08:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Epigenomics AG gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt Berlin und Germantown, MD (USA), 9. Mai 2018 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt. Q1 2018 Finanzergebnisse - Die Umsatzerlöse stiegen leicht um 10 % auf TEUR 309 (Q1 2017: TEUR 281) aufgrund höherer Produktverkäufe (+38 %). - Die operativen Kosten stiegen auf EUR 3,6 Mio. (Q1 2017: EUR 3,1 Mio.), im Wesentlichen aufgrund höherer F&E-Aufwendungen für die Post-Approval-Studie mit Epi proColon(R). - Der operative Verlust (EBIT) erhöhte sich auf EUR 3,3 Mio. (Q1 2017: EUR 2,7 Mio.), der EBITDA-Verlust bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen stieg auf EUR 3,2 Mio. (Q1 2017: EUR 2,4 Mio.). - Der Nettofehlbetrag stieg auf EUR 3,2 Mio. (Q1 2017: EUR 2,4 Mio.), der Fehlbetrag je Aktie erhöhte sich auf EUR 0,13 (Q1 2017: EUR 0,10). - Der Finanzmittelverbrauch stieg auf EUR 2,4 Mio. (Q1 2017: EUR 1,6 Mio.). - Die liquiden Mittel inklusive marktgängiger Wertpapiere beliefen sich zum Berichtsstichtag auf EUR 11,2 Mio. (31. Dezember 2017: EUR 13,7 Mio.). Operative Highlights - Senatoren Capito und Heinrich legen überparteilichen Gesetzentwurf zur Darmkrebsvorsorge vor: Die Senatoren Shelley Moore Capito (Rep.) und Martin Heinrich (Dem.) haben in Washington (D.C.) dem US-Senat eine Gesetzesinitiative zur Darmkrebsvorsorge ("Colorectal Cancer Detection Act of 2018") vorgelegt. Der Gesetzentwurf für den US-Senat ist vergleichbar mit der Initiative von Kongressmitglied Donald M. Payne, Jr. (D) im US-Kongress ("Donald Payne Sr. Colorectal Cancer Detection Act"). Die beiden überparteilichen Initiativen sehen vor, dass geeignete, von der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Darmkrebs-Screening zugelassene Bluttests durch die staatliche Krankenversicherung Medicare erstattet werden. - Bluttest mit überzeugenden klinischen Ergebnissen bei der Erkennung von Leberkrebs: Ergebnisse aus zwei klinischen Studien in EBioMedicine (unterstützt von Cell Press und The Lancet) zeigten eine hohe Genauigkeit von Epigenomics' epigenetischem Biomarker mSEPT9 bei der Erkennung von Leberkrebs in Patienten mit Leberzirrhose. In den Studien wies der mSEPT9-Test eine höhere diagnostische Genauigkeit als ein etablierter diagnostischer Marker auf. Eine weitere unabhängige, prospektive Studie mit 440 Patienten hat begonnen. Ausblick 2018 bestätigt - Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018, veröffentlicht im Geschäftsbericht 2017 am 23. März 2018. - Insgesamt erwarten wir einen Gesamtumsatz auf niedrigem Niveau in einer Bandbreite von EUR 2,0 bis 4,0 Mio. - Für 2018 erwarten wir ein EBITDA (ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung) in einer Bandbreite von EUR -11,5 Mio. bis EUR -14,0 Mio. Weitere Informationen Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2018 finden Sie auf Epigenomics' Website unter: http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/ Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Die Epigenomics AG wird heute um 15:30 Uhr (Ortszeit) eine Telefonkonferenz mit begleitender Web-Präsentation in englischer Sprache abhalten. Bitte benutzen Sie dafür die folgenden Einwahldaten: Deutschland: +49 30 232531428 UK: +44 1635 598062 USA: +1 516-269-8980 Die Teilnehmer werden gebeten sich 10 Minuten vor der Telefonkonferenz einzuwählen. Der Webcast ist erreichbar unter: https://em-tn.meetyoo.de/?token=S9v8V9jaCGQ%3D&lang=en Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung gestellt. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung(R), einem Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt Epigenomics AG Epigenomics AG, Investor Relations, Peter Vogt, Geneststraße 5, 10829 Berlin, Tel +49 (0) 30 24345 386, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 24345-0 Fax: +49 30 24345-555 E-Mail: ir@epigenomics.com Internet: www.epigenomics.com ISIN: DE000A11QW50 WKN: A11QW5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684083 09.05.2018

ISIN DE000A11QW50

AXC0113 2018-05-09/08:19