Die Aktie von Evotec kann am frühen Morgen nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal gut 1,6 Prozent zulegen. Von Januar bis März hat der Konzern den Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 55 Prozent auf 79,0 Millionen Euro gesteigert. Dieser Anstieg sei vor allem das Ergebnis einer sehr guten Entwicklung des Basisgeschäfts und der Umsatzbeiträge von Aptuit (25,3 Millionen Euro), so Evotec. Aufgrund des Zeitpunkts von Meilensteinen sanken die Umsätze aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen im ersten Quartal 2018 von 6,2 Millionen auf 2,7 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2017 waren erhebliche Umsätze aus Meilensteinen enthalten, so das Unternehmen weiter. Das bereinigte Konzern-EBITDA kletterte im ersten Quartal um vier Prozent auf 14,0 Millionen Euro. Evotec verfügt weiter über eine komfortable Cash-Reserve von 78,5 Millionen Euro. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr. Demnach wird für das laufende Jahr mit einem weiteren Sprung bei Umsatz und Ergebnis gerechnet, wenn auch nicht in den Dimensionen wie 2017.

