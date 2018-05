Im Tabak-Sektor ändern wir unsere Meinung zu PHILIP MORRIS. Genug ist genug. Die Tabakkonzerne müssen umdenken. Gesetzliche Restriktionen in Sachen Werbung sowie großangelegte gesundheitspolitische Kampagnen gegen das Rauchen sowie Sondersteuern erschweren die Geschäfte. Deshalb hat das Management gegengesteuert.Das Zauberwort lautet Reduced Risk Profile. Es geht um neue Produkte, welche die gesundheitlichen Risiken des Rauchens deutlich verringern. Flaggschiff ist hier ein sog. Heat-Stick iQOS. Tabak wird nicht mehr bei 800 Grad in der Zigarette verbrannt, sondern nur auf 350 Grad erhitzt. Reduced Risk Profile hat sich Philip Morris über 3,5 Mrd. $ in den letzten Jahren kosten lassen. 2017 wurde mit solchen Produkten bereits 3,6 Mrd. $ Umsatz gemacht nach 69 Mio. $ im Vorjahr. Viele Märkte, wie z. B. der chinesischen sind nicht mal im Ansatz erschlossen. Dennoch liegt der Umsatzanteil am Gesamtgeschäft schon bei 13 %. Die Zahlen zum ersten Quartal jedoch enttäuschten. Man übertraf zwar mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 $ die Analystenschätzungen von 0,90 $ deutlich. Jedoch lag der Umsatz bei 6,9 Mrd. $ unter den Erwartungen von 7,04 Mrd. $. Die eigentliche Schockwelle lag jedoch darin, dass die Umsätze mit IQOS nur etwas mehr als verdoppelt wurden. Das bedeutet nämlich einen Rückgang der Wachstumsraten. Rechtfertigt dies 30 Mrd. $ Verlust an Börsenwert in einer Woche? Wir halten das für überzogen. Zwar sind die Schätzungen für den Gewinn je Aktie zuletzt leicht gesunken, aber das rechtfertigt niemals 30 Mrd. $ Minus im Börsenwert.



Fazit: Ein KGV von 15 und 5,3 % Dividendenrendite sind eine gute Einstiegsgelegenheit. Die Unterstützung im Bereich 76 bis 80 $ sollte halten. Planen Sie mit einer Verbilligungs-Option. In 12 bis 18 Monaten rechnen wir wieder mit dreistelligen Kursen.



