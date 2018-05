Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TLG Immobilien von 22,00 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Portfolio des Konzerns böten insbesondere die Büroimmobilien weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür sei, dass in diesem und vor allem dem kommenden Jahr Leasingverträge ausfielen, die nun neu verhandelt werden könnten. Dabei komme dem Unternehmen mittelfristig die recht geringe Leerstandquote zu Gute./la/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-05-09/09:03

ISIN: DE000A12B8Z4