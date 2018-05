Düsseldorf - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gönnte sich gestern eine wohlverdiente Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Festmachen könnten Anleger diese These an dem im Tageschart zu Buche stehenden "inside day", d. h. die Schwankungsbreite sei innerhalb der dynamischen weißen Kerze des Vortages verblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...