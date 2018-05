Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Erstquartalszahlen von 42,45 auf 45,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportalbetreiber sei auf einem guten Weg und die Aktie seit den Jahreszahlen vor sechs Wochen sehr gut gelaufen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und blieb trotz des geschrumpften Kurspotenzials bei seiner Anlageempfehlung./gl/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-05-09/09:36

ISIN: DE000A12DM80